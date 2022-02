Zwei Corona-Demos trafen aufeinander

Huckarde: 35 „Spaziergänger“, 15 Gegendemonstranten, die sich vor allem dem Antifaschismus verschrieben hatten: Erstmals gab es Mittwoch zwei Demos im Dortmunder Westen und kurze Zeit ging es hoch her. Fünf Polizeiwagen waren da. Und als es etwas heikler wurde, weil sich gegen 18.30 Uhr die zweite Gruppe auf dem Huckarder Marktplatz im Dortmunder Westen versammelte, standen gut ein Dutzend Polizeibeamten in Zweier-Grüppchen zwischen den Gruppen. Rund 35 Corona-Skeptiker und Impfgegner standen vor der Sparkasse, 15 Gegendemonstranten in der Mitte des Marktes. Es war ein Gemisch. …

Die MLPD, eine kommunistische Kleinst-Partei, hat erstmals eine Gegendemo angemeldet. Sie begann schon um 17.30 Uhr und verlief friedlich: Es ging los mit dem Gesang eines Gitarristen, der das Partisanenlied „Bella Ciao“ in der deutschen Version von Liedermacher Hannes Wader intonierte. Dann war das Mikrofon offen für alle, die was zu sagen hatten – „außer Faschisten“, so die Veranstalterin Helga Dolezyk-Hechler, für „die Linke“ und als Gewerkschafterin im Stadtteil aktiv. …

Was dabei herauskam? Kritische Worte in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und eine überforderte Regierung waren darunter, Kritik an kapitalistischen Monopolisten in der Pharma-Industrie, aber auch Kritik an Impfgegnern: Wenn es um Freiheit gehe, dürfe man nicht die Freiheit des Einzelnen über die gesellschaftliche Freiheit stellen – wenn sich Menschen nicht impfen lassen, verhinderten sie, dass man die einschränkenden Pandemie-Maßnahmen zurücknehmen könne.

Vor allem aber war die Rede von Faschismus, dem man keinen Raum geben dürfe. Dabei bezogen sich die Protestler auf die Zusammenhänge, die bei den Corona-„Spaziergängern“ offensichtlich sind: Mehrere Male, so auch am Mittwochabend, waren einschlägig bekannte Neonazis dabei, diesmal wieder Robin S.: Der Castrop-Rauxeler hat Verbindungen zum NSU, zu verbotenen Organisationen wie „Blood & Honour“ und „Combat 18“ und ist Teil der rechtsextremistischen Dortmunder Szene. …

Mit dem „Huckarder Bündnis“, dass sich vor Jahren gegen ein Büro der Rechtsextremisten in Huckarde erfolgreich einsetzte, werde man weiteren Widerstand organisieren.

Dolezyk-Hechler: „Ich denke, zusammen mit der Huckarder Bevölkerung und den Antifaschisten werden wir es schaffen, dass wir sie aufhalten. Eine Gruppe, die sich nicht von Faschisten abgrenzt, die muss man bekämpfen.“

