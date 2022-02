77 Mal Inflationsalarm bei BMW

Das sozialpolitische Kampfprogramm der MLPD gegen die Inflation trifft den Nerv. 77 Kolleginnen und Kollegen von BMW Leipzig nahmen es gestern nach der Schicht, zum Teil gegen Spende, mit. Die einen wollen wissen, was eigentlich hinter der Teuerung steckt, und andere, was man dagegen machen kann. Wir setzen uns auch für höhere Löhne ein, berichtet ein Betriebsrat. Eine Kollegin beschwert sich, dass jeder erkämpfte Fortschritt, jede Lohnerhöhung in kurzer Zeit wieder zunichte gemacht wird. Und schon war man mitten in der Diskussion um die Frage Sozialismus/Kapitalismus. Und warum es in China, als es noch sozialistisch war, keine Inflation gab. Das Interesse an der Broschüre war überdurchschnittlich.