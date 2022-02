AfD spielt sich als Kraft gegen Antisemitismus auf

Der Bericht sei falsch, einseitig und antisemitisch, so der israelische Außenminister Yael Lapid. Die Verunglimpfung jeder kritischen Stimme an der unmenschlichen Besatzer- und Unterdrückerpolitik gegenüber den Palästinensern als "Antisemitismus" macht ja bekanntlich noch nicht einmal vor jüdischen Aktivisten der israelischen Friedensbewegung, ja noch nicht einmal vor hochbetagten Holocaust-Überlebenden halt. Was hat berechtigte Kritik an der israelischen Regierung mit der rassistischen und antikommunistischen Ideologie des Antisemitismus zu tun?

Unerwartete Schützenhilfe bekommen die israelische Regierung und andere Hasser der BDS-Bewegung (BDS = Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) vonseiten der AfD. Ausgerechnet die faschistische AfD-Frontfrau Beatrix von Storch spielt sich als Kämpferin gegen den Antisemitismus auf: "Bislang hatten selbst linke NGOs kein derart diffamierendes Urteil über Israel gefällt wie jetzt Amnesty International. Dieser AI-Bericht zeigt einmal mehr die Voreingenommenheit, mit der Israel als jüdischer Staat immer wieder ins Visier von Antisemiten auf der ganzen Welt genommen wird. ... Dem einzigen demokratischen Rechtsstaat im Nahen Osten Apartheid vorzuwerfen, ist der durchschaubare, niederträchtige Versuch, über sogenannte Israel-Kritik den Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Die Alternative für Deutschland steht uneingeschränkt an der Seite Israels und verurteilt diese antisemitischen Angriffe, Israel als Apartheidsstaat zu delegitimieren, aufs Schärfste!“

Diese Wegbereiter des Faschismus haben doch nicht das geringste Interesse an einem ernsthaften Kampf gegen den Antisemitismus! Ihre Reihen sind durchsetzt mit offenen Faschisten und mit Holocaustleugnern. Sie verklären den Hitler-Faschismus, der den brutalen Völkermord am jüdischen Volk zu verantworten hat. Zu Recht sind die faschistoiden und faschistischen Kräfte der AfD unter vielen deutschen Juden und in der israelischen Bevölkerung verhasst. In der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wurden mehrfach deutsche Politiker-Delegationen nicht empfangen, weil AfD-Abgeordnete unter ihnen waren.

Israel, "einziger demokratischer Rechtsstaat im Nahen Osten"? Ein Staat, der einem beträchtlichen Teil seiner Bevölkerung kaum demokratische Rechte und Freiheiten gewährt, der mit seinem Nationalitätsgesetz ein Staat nur für Juden sein will, der sich über sämtliche UN-Resolutionen hinwegsetzt, der völkerrechtswidrig palästinensische Gebiete besatzt hält, der palästinensiche Menschen aus ihren Häusern wirft, diese abreißen lässt?

Dass Amnesty International allein sei mit seiner Kritik an der Apartheidspolitik Israels, stimmt natürlich ganz und gar nicht. Seit Jahrzehnten ist unter Antifaschisten, Demokraten, fortschrittlichen Menschen auf der ganzen Welt diese Kritik entwickelt, die Unterstützung des Befreiungskampfs des palästinensischen Volkes verankert. Die berechtigte Kritik an der reaktionären Politik der israelischen Regierung als 'linken Antisemitismus' umzudeuten, ist reine Demagogie. Der Gipfel der Demagogie allerdings ist, wenn eine rassistische, faschistische Beatrix von Storch sich als Kämpferin gegen den Antisemitismus ausgibt. Und eine große Peinlichkeit für etliche Grüne, CDU-Anhänger und "Antideutsche": Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse deckte kürzlich in der Wochenzeitung ZEIT auf, dass von Storch es war, die den ersten Antrag in den Bundestag einbrachte, die BDS-Bewegung zu verurteilen. Was der Bundestag dann auch beschloss.

Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!