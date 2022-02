Aktion „72 Luftballons für 72 Arbeiter“

Sie wird vor dem Rathaus auf dem Ernst-Wilzok-Platz stattfinden.

Hintergrund:

Am 19. Februar 1919 wurden beim sogenannten Bottroper Rathaussturm verhaftete und dort eingesperrte Bergarbeiter befreit. Im Bottroper Rathaus lagen früher ein Polizeirevier und ein Gefängnis. Dort waren am 18. Februar 1919 streikende Bergleute der Zeche Prosper in Haft. Ihre Angehörigen forderten die Freilassung. Die Rathauswache schoss und es gab erste Tote.

Am Nachmittag des 19. Februar 1919 kamen revolutionäre Sicherheitswehren aus Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf zur Hilfe. Wieder wurde die Freilassung der Kumpel abgelehnt. Bei der Stürmung des Rathauses wurden 72 Arbeiter durch die Rathausverteidiger erschossen. Mehrere Verteidiger wurden bedauerlicherweise von den Aufständischen niedergemacht. Die verhafteten Streikbrecher wurden befreit. Daran wird am Samstag, 19. Februar, 11 Uhr, vor dem Rathaus erinnert.