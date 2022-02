Bericht von Amnesty International: Dieser Bericht stärkt uns

Wie viele von Ihnen wissen, hat Amnesty International soeben einen umfassenden, reichhaltigen, klar verständlichen und erschöpfenden Bericht mit dem Titel "Israels Apartheid gegen die Palästinenser: Grausames Herrschaftssystem und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" veröffentlicht.

Wir vom Israelischen Komitee gegen Hauszerstörungen (ICAHD) in unseren verschiedenen Sektionen (Israel / Palästina, USA, Großbritannien, Finnland und Deutschland) begrüßen den Bericht, von dem wir glauben, dass er die öffentliche Diskussion über den "Konflikt" zu verändern beginnen wird - so wie es ähnliche (wenn auch weniger einschneidende) Berichte von B'tselem und Human Rights Watch tun.

Zur Unterstützung des wertvollen Beitrags von Amnesty zum Kampf um Gerechtigkeit für die Palästinenser hat ICAHD die folgende Erklärung herausgegeben, die Sie alle bitte weitergeben sollten:

„Das Israelische Komitee gegen Hauszerstörungen (ICAHD) begrüßt den wertvollen und umfassenden Bericht von Amnesty International... . Der Bericht, der Israels Apartheidsregime direkt in den Rahmen der Menschenrechte einordnet, legt sehr detailliert dar, wie Israels 'institutionalisiertes Regime der systematischen Unterdrückung und Herrschaft über die Palästinenser' das humanitäre Völkerrecht grob verletzt.

Es ist ein Verdienst von Amnesty, dass es im Gegensatz zu den meisten Menschenrechtsorganisationen versteht, dass das Apartheidsregime das gesamte Land umfasst, sowohl Israel als auch die besetzten palästinensischen Gebiete, und nicht nur letztere. Indem Amnesty mit seiner Untersuchung der Wurzeln der Apartheid im Jahr 1948 beginnt, zeigt er den systemischen Charakter dieses Regimes der Segregation und Unterdrückung auf, das die Apartheid in einem landesweiten Projekt des Siedlerkolonialismus begründet, welches darauf abzielt, die palästinensische Bevölkerung gänzlich zu verdrängen.

Der Amnesty-Bericht stärkt uns, die wir uns an der Basis für Gerechtigkeit in Palästina einsetzen, indem er uns die zahlreichen Rechtsinstrumente aufzeigt, die uns zur Verfügung stehen und die wir in unserem Streben nach Gerechtigkeit in Palästina effektiver einsetzen sollten ... ."

