Film: Stefan Engel im Interview zur Krise des Opportunismus

In 30 Minuten stellt Stefan Engel, der Leiter des theoretischen Organs der MLPD Revolutionärer Weg, sich Fragen zum Buch:

Worum geht es in dem Buch?

Warum ist es heute von Bedeutung?

Was hat es mit der Renaissance faschistischer Ideologien auf sich?

Du legst dich mit vielen opportunistischen Strömungen an – mit wem wollt ihr eigentlich noch zusammenarbeiten?

Warum ist das Buch insbesondere für junge Menschen interessant?

Lohnenswert! Eine gute Einführung in die Nr. 37 der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG. Schickt den Film weiter: An Freunde, Bekannte und zeigt ihn Kollegen, Kommilitonen und Mitschülern in der Pause.