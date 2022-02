Freiheit für Öcalan!

Dass in Deutschland der Befreiungskampf der Kurden kriminalisiert wird ist politische Unterdrückung und Ausdruck der Zusammenarbeit mit dem faschistischen Erdoğan-Regime. Dazu passte das martialische Auftreten der Polizei, später reagierte diese nicht etwa auf türkische Faschisten, die provozierten, sondern auf die Kurden, die sich dagegen wandten. Einige wurden sogar zu Boden gebracht und festgenommen!

Diese Demo war vollauf berechtigt und die MLPD unterstützte sie mit einer kleinen Delegation, sammelte auch Unterschriften für die Bewegung: „Gib Antikommunismus keine Chance!“ Auch ein Vertreter von Solidarität International war dabei und sammelte 87 € Spenden für den Wiederaufbau des von der türkischen Armee zerbombten Krankenhauses in Sengal. Der SI- Kollege rief am Mikro zur Solidarität mit den Menschen in Sengal und für die Spendenkampagne auf.

Die MLPD Vertreterin sagte in ihrem Redebeitrag, „Der deutsche Imperialismus gibt sich gern so friedfertig und beseelt von Menschenrechten, gerade jetzt mit einer grünen Außenministerin. Aber haben wir von der sogenannten Fortschrittskoalition schon etwas gehört, dass die Zusammenarbeit mit dem türkischen faschistischen Erdoğan-Regime sofort beendet wird? Haben wir ein Wort der Kritik an den jüngsten brutalen Bombenangriffen der türkischen Armee auf kurdische Gebiete gehört ? Haben wir schon etwas gehört, dass die PKK und Abdullah Öcalan ab sofort nicht mehr kriminalisiert werden? Fehlanzeige!“

Die MLPD berichtete von der skandalösen Kriminalisierung von drei Repräsentantinnen und Repräsentanten der MLPD und bekam für folgende Solidaritätsresolution an Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel die Unterstützung. "Wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demonstration für die sofortige Freilassung von A. Öcalan am 12. Februar 2022 in Berlin erklären: Liebe Monika, Gabi, Stefan von der MLPD, wir fordern sofortige Rücknahme der Kriminalisierung gegen euch! Unterstützung des kurdischen Befreiungskampfes ist kein Terrorismus sondern voll gerechtfertigt.

Sofortige Freilassung von Abdullah Öcalan!

Weg mit dem Verbot der PKK!

Weg mit den Repressionen gegen Demokraten, Antifaschisten und Revolutionäre!

Weg mit der Kriminalisierung und volle Rehabilitierung von Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner, Stefan Engel!

Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg!“