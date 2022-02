Gemeinsam die Wassermassen gezähmt

Da Wald und Böden durch die Trockenheit der letzten Jahre geschädigt oder gerodet sind, wird auch nicht mehr so viel Wasser aufgenommen wie früher, sondern es fließt schneller ab. So durchbrach der Müßleinsbach den Damm an seinem Bachbett und suchte sich einen Weg quer durch den Ferienpark. Unter anderem wurde die Straße zum Strom (siehe Bild), und das Wasser drohte in das Ferienhaus zu laufen.

Mit gemeinsamen Anstrengungen der ganzen Belegschaft und der freiwilligen Feuerwehr von Schalkau gelang es, die Wassermassen zu zähmen und schließlich das Loch im Bachdamm wieder zu schließen. Zahlreiche Sandsäcke wurden eingesetzt, darunter die hundert, die das Sommercamp gefüllt hatte, ergänzt mit weiteren von der Feuerwehr.

Es entstanden einige Schäden an Wegen und Straße, was in den nächsten Tagen noch begutachtet wird. Aber insgesamt wurde eine Katastrophe verhindert und auch der Sturm hat nur einzelne Bäume umgeworfen, ohne größeren Schaden anzurichten.

Vielen Dank an alle, die tatkräftig mit angepackt haben!