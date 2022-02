„Hanau ist kein Einzelfall, Widerstand ist überall“!

Frankfurt und Darmstadt

In Redebeiträgen wurde polemisiert, dass es immer wieder so viele derartige Einzelfälle gibt, wurde über Verbindungen zur Polizei nachgedacht und Bezug auf den Imperialismus als Ursache von Rassismus genommen. Das Bild war geprägt von vielen Fahnen. Mehrere Exemplare des aktuellen Rote-Fahne-Magazins wurden vertrieben. Am 19. Februar fand in Darmstadt ebenfalls eine Demo von fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt – hier waren auch viele Ältere dabei. Neben Fahnen der DIDF und der Gewerkschaft ver.di waren auch die vom Jugendverband REBELL und von den Rotfüchsen zu sehen. Die Teilnehmer-Gruppe der Rotfüchse hatte vorher über Rassismus gesprochen und darüber, was in Hanau passiert war.

Ulm: Kein Vergessen – kein Vergeben!

Mehrere Jugendorganisationen in Ulm, ausgehend von der DGB-Jugend und der DIDF-Jugend, haben die Aktion zum Gedenken an den faschistischen Mord in Hanau vor zwei Jahren organisiert. Mehr als 200 meist junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gekommen, um der neun Opfer dieses Mordaktes zu gedenken. Das InterBündnis oder die MLPD hatten kein Rederecht, denn nur Vertreterinnen oder Vertreter von Jugendorganisationen durften sprechen. Immerhin konnte eine Vertreterin der YDG eine Rede halten. Ihre Rede und auch die Rede der DGB-Jugend war sehr kämpferisch. Sie zeigte auch auf, dass Rassismus und Faschismus kein Zufall sind oder Ausdruck eines Gendefektes bei manchen Menschen. Nein, Rassismus und Faschismus haben innerhalb eines Unterdrückungssystems, wie der Kapitalismus eines ist, die Funktion, den Widerstand gegen Ungerechtigkeiten, wie Massenentlassungen, Wohnungsnot, Umweltzerstörung usw. zu spalten, indem Rassisten und Faschisten so tun als ob „Flüchtlinge" und oder „Ausländer" Schuld wären. Die Herrschenden kommen so aus der Schusslinie. Ein Genosse führte während der Demo, bei der es relativ wenig Rufparolen gab, eine "kleine private Meinungsumfrage" bei einigen jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch. Fast alle waren zur Diskussion mit dem Mann mit der MLPD-Fahne bereit. Die Jugendlichen suchen nach Antworten bei solchen grausamen Taten, die zunächst mal unfassbar sind. Die Angesprochenen waren zwar nicht der Meinung, dass man "den Kapitalismus revolutionär überwinden müsse" aber einen Zusammenhang von Rassismus und Faschismus mit dem kapitalistischen System haben alle gesehen.

Bochum

Am Samstag, dem 19. Februar, haben wir vom REBELL Bochum zusammen mit der MLPD an der Demo anlässlich des 2. Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau teilgenommen. Ein breites Spektrum an Organisationen mit fortschrittlichem und revolutionärem Anspruch wie der Revolutionäre Jugendbund und die FDJ waren vertreten, allerdings auch einzelne antideutsche Gruppen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch nicht organisiert und wollten angesichts des skandalösen Umgangs der staatlichen Behörden mit rechtem Terror, in den Polizei und Verfassungsschutz oftmals sogar verstrickt sind, ein deutliches Zeichen setzen. Die Demo war lautstark und kämpferisch, Parolen wie „Hanau, das war Mord, Widerstand an jedem Ort!“ wurden gerufen. Viele der Rednerinnen und Redner haben zwar richtigerweise den Rassismus und rechte Parteien wie die AfD angegriffen, aber die Perspektive des Sozialismus, in dem das Prinzip der Völkerfreundschaft und der internationalen Solidarität gilt, wurde leider nicht aufgezeigt. Wir haben viele gute und interessante Gespräche geführt und konnten acht Unterschriften für „ Gib Antikommunismus keine Chance!" sowie eine Unterschrift für die Wahlzulassung unseres Direktkandidaten zur Landtagswahl in Bochum, Ernesto Heidenreich, sammeln.

Berlin

Der Rebell-Berlin war auf der Hanau-Demo am 19.02.2022 sowie auf der Solidaritätsdemo für Dilan mit vertreten. Am Samstag, dem 19.02.2022 war der 2. Jahrestag des Anschlags in Hanau, der von einem Faschisten verübt wurde. Neun junge Menschen wurden aus dem Leben gerissen. In vielen deutschen Städten gingen Menschen auf die Straße, um auf den strukturellen Rassismus aufmerksam zu machen. Noch heute gibt es sehr viele Benachteiligungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Vom mikro-aggressiven Verhalten in der Bahn bis hin zu Morden (Polizei mit eingeschlossen) ist traurige Lebensrealität für Persons of Colour in Deutschland. Genauso wie für die 17-jährige Dilan aus Berlin. Sie wurde von mehreren Rassisten an der Straßenbahnhaltestelle ,S-Bahnhof Greifswalderstraße im Bezirk Pankow / Prenzlauer-Berg (unserem Wohnort) verbal und körperlich angegriffen. Sie wurde geschubst, getreten und geschlagen von mehreren Erwachsenen. Niemand half der 17-jährigen, obwohl mehrere Menschen daneben standen an der Haltestelle. Selbst die Polizei und den Rettungswagen musste Dilan selber anrufen. Als wenn das nicht schlimm genug war, wurde Dilan von der Polizei zur Täterin gemacht. Ohne weitere Recherchen stürzen sich diverse Medien auf den Fall und stellten die 17-Jährige als die Böse dar. So viel Druck auf die 17-Jährige, sodass sie während ihrem Krankenhausaufenthalt ein Video mit der Wahrheit auf ihrem Instagram Account veröffentlichte. 8.736.190 Menschen sahen das Video und teilten dies, sodass ca. 1.000 Menschen zur Solidaritätsdemo für Dilan erschienen, um zusammen gegen die Faschisten und rechte Gewalt zu demonstrieren. Die uns übrigens auch auf der Demo negativ auffielen und eine Oma warf Erde vom Balkon auf die Demonstranten. Wir vom Rebell solidarisieren uns mit den Opfern von Hanau und Dilan sowie mit den Opfern vom Alltagsrassismus, der täglich in Deutschland und auf der ganzen Welt von unseren Augen geschieht. Zusammen kämpfen wir für eine bessere Welt und eine Welt der glücklichen Tage ohne rassistische Gewalten, den echten Sozialismus.