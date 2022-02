Jugendschutz durch Cannabis-Legalisierung?

Das lässt schon tief blicken, wenn die Regierung der Jugend in der heutigen Situation von Leiharbeit, Vernichtung von Übernahme und Arbeitsplätzen den Cannabis-Konsum als Ausdruck des Respekts und als Chance verkaufen will – im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Chance soll das sein? Vielleicht die Chance der Ampel-Regierung, noch länger vor der Rebellion in Sicherheit zu sein, solange sie sich als Jugend- und Klimaschützer verkauft und die Jugend neben Desorientierung auch noch mit Drogen benebelt?



Respekt vor der Jugend bringt zum Ausdruck, wer mit ihr für eine wirklich befreite Gesellschaft kämpft und dafür viel von ihr verlangt – Lernbereitschaft, Klarheit, Gradlinigkeit, Rückgrat! Dafür stehen die Jugendarbeit der MLPD und der Jugendverband REBELL. Am besten persönlich kennenlernen und einbringen: Mit der Anmeldung zum Rebellischen Sommercamp, bei der Vorbereitung des Pfingstjugendtreffens, den Aktivitäten zu 40 Jahre MLPD.