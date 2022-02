Lohnnachschlag muss her!

Es ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen, möglichst niedrige Preise zu erwischen. Seit dem letzten Jahr sind die Benzinpreise um über 30 Prozent gestiegen. Das trifft viele von uns als Pendler besonders.

Die offizielle Preissteigerung wird mit 5,2 Prozent angegeben. Das ist die höchste seit Jahren. Doch die tatsächlichen Lebenshaltungskosten für jeden von uns sind weit mehr gestiegen, wie jeder in seinem Geldbeutel merkt. „Es bleibt immer mehr Monat am Ende des Geldes übrig“, so ein Kollege zynisch.

Der Kampf für Lohnnachschlag und Inflationsausgleich ist dringend geboten!