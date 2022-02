Lohnstreiks in zwei Fabriken

Nach sechs Tagen Streik haben die 4.600 Arbeiter der taiwanesischen Schuhfabrik Viet Glory in der zentralvietnamesichen Provinz Nghe An am Montag ihre Arbeit wieder aufgenommen, nachdem das Unternehmen der Lohnerhöhung von 6 Prozent beim Grundlohn zustimmte. Außerdem gibt es Erhöhungen bei bestimmten Zulagen. Am Montag begannen dann 2.000 Arbeiter der koreanischen Elektronikfabrik Cresyn Hanoi Co. in der Bac Ninh Provinz mit ihrem Streik für höheren Lohn. Unter anderem stell das Unternehmen Bluetooth Headsets her. Auch hier fordern die Arbeiter Lohnerhöhungen und Feiertagszuschläge. Es geht aber auch um regelmäßige Corona-Tests und Arbeitskleidung.