Monika Gärtner-Engel ist absolut integer

Da wird heimlich nach Personen gefahndet, ohne dass sie es wissen und ohne dass sie sich etwas zuschulden kommen ließen. Als Horsterin kenne ich Monika Gärtner-Engel sehr gut, besonders in der Zusammenarbeit in der Frauenarbeit. Sie ist absolut integer und unterstützt die Frauen in allen Lagen.

Sie in die Nähe von Terroristen zu rücken, ist eine unverschämte Kriminalisierung. Der Antikommunismus schreckt wirklich vor gar nichts zurück. Diese Anschuldigungen sollten sofort zurückgenommen werden.