Kampf gegen Reallohnabbau

Der Kampf um die Erhöhung der Reallöhne ist eine Kernaufgabe der Gewerkschaften. Es kann deshalb nicht Sache eines IG-Metall-Bezirksleiters sein, sich gegen die aktuelle Debatte an der Basis zu stellen, wie von der MLPD mit dem neuen sozialpolitischen Kampfprogramm gefördert und organisiert wird: für einen sofortigen Lohnnachschlag von plus 10 Prozent auf den Tarif-Ecklohn und einer offensiv geführten Tarifrunde ab September.

Zitzelsberger gibt auch zu bedenken: „Es könne nicht Aufgabe der Tarifpolitik sein, die allgemeine Preisentwicklung aufzufangen. ... Es sei eher zu überlegen, ob man über eine geringere Mehrwertsteuer auf Energieprodukte einen Teil der Preissteigerungen auffangen kann.“ (1) Hier spricht er die politische Dimension des Kampfes gegen den Reallohnabbau und die Verarmung von Teilen der Bevölkerung infolge der Rekordteuerungsrate an.