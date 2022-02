Orkanböen fordern mindestens neun Todesopfer

An der Nordsee habe sich der Wind abgeschwächt. Das Orkantief Zeynep habe die Ostsee erreicht und ziehe dann unter Abschwächung weiter in Richtung Russland, sagte eine Sprecherin des Wetterdienstes. Verbreitet habe es orkanartige Böen und Orkanböen der Windstärken 11 und 12 gegeben, auf der Insel Spiekeroog seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Kilometer pro Stunde gemessen worden. In Büsum in Schleswig-Holstein maß der DWD am Freitagabend eine Böe mit 143,3 km/h. Der Zugverkehr in Norddeutschland wird erst allmählich wieder in Gang gesetzt.

Mehrere Schlepper haben in den Häfen in Emden und in Wilhelmshaven größere Schiffe gesichert. Durch die hohen Windgeschwindigkeiten in der Nacht auf Samstag drohten mehrere Schiffe abzudriften, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. In der Nacht wurde an der Nordseeküste noch eine Sturmflut erwartet, in Hamburg nach der Prognose des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser in der Nacht zu Samstag.

Zeynep hat auch in Baden-Württemberg erheblichen Schaden angerichtet. Ein Blechdach mit einer Fläche von 60 Quadratmetern löste sich von einem Gebäude in Stuttgart, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei stürzten zwei Schornsteine auf die Straße, mehrere parkende Fahrzeuge wurden beschädigt. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste versperrten Straßen und Schienen - auch die Stadtbahn fiel laut Polizei für kurze Zeit aus. „Verletzte oder Tote haben wir aber nicht“, sagte ein Polizeisprecher in Stuttgart.

Im Münsterland kamen zwei Menschen ums Leben, In Irland, den Niederlanden und England sind mindestens sieben Menschen durch das Unwetter gestorben, vor allem durch umstürzende Bäume.