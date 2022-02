Schülerproteste gegen tödliche Praktika

In Italien kam es am Freitag landesweit zu Schülerprotesten, an denen sich Tausende beteiligten. Anlass war der Tod eines 16-Jähriger in den Marken während eines Schülerpraktikums bei einem Autounfall. Bereits im Januar war ein 18-Jährung bei Udine während eines Schulpraktikums gestorben. In Turin kam es bei den Demonstrationen zu Zusammenstößen mit der Polizei. Schüler warfen Farbbeutel auf die Zentrale des Unternehmerverbandes Confindustria. Die Praktika sind für Schüler und Schülerinnen verpflichtend.