Solidarität mit den zunehmenden gewerkschaftlichen Kämpfen!

Daneben gibt es Polizeiübergriffe auf demonstrierende Arbeiterinnen und Arbeiter. In den letzten Tagen kam es zu Verhaftungen von Streikaktivisten der Migros-Lagerbeschäftigten in Istanbul. Solche Zustände nehmen immer mehr zu. In der Türkei brodelt es.

Die Arbeitskämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter aus verschiedenen Branchen häufen sich. Der Riese scheint aus seinem Schlaf zu erwachen. Denn die unbezahlbaren Lebensmittel- und Energiepreise, der weit verbreitete Niedriglohnsektor, die hohe Inflation erschweren das Leben der Beschäftigten. Die Arbeits- und Lebensbedingungen verschlechtern sich zusehends - überall gewerkschaftliche Kämpfe und Arbeitsniederlegungen!

Die Antwort der Arbeiterinnen und Arbeiter auf diese unhaltbaren Zustände ist vielseitig. In verschiedenen Branchenbetrieben kommt es zu Arbeitskämpfen für außertarifliche Lohnerhöhungen, in anderen tariflosen und organisierten Betrieben kommt es aufgrund der hohen Inflation zu Streiks zur gewerkschaftlichen Organisierung und für Lohnerhöhungen. In anderen Branchen, wie zum Beispiel der Pflege, kam zu einem bundesweiten Streiktag von Ärzten und Pflegepersonal. Es gab mehrere Streiks von Lieferdienstbeschäftigten. In einigen Unternehmen wurden Lohnerhöhungen durchgesetzt, in einigen dauern die Streiks an. In der Industriemetropole Gaziantep kommt es immer wieder zu spontanen Streiks in verschiedenen Betrieben. Diese Kämpfe finden teils auch in unorganisierten Textilbetrieben statt. Die durch Arbeiter neu gegründete Gewerkschaft BIRTEK-SEN steht in der Stadt an der Spitze der Proteste und Arbeitskämpfe für Lohnerhöhungen und um die Organisierung der Beschäftigten. …

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung