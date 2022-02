Solidarität und Unterstützung für K.

Unser nigerianischer Freund K. aus Stuttgart, der in Deutschland Asyl wegen seiner Verfolgung in Nigeria beantragt hat, hat jetzt am 23. Februar, um 8.50 Uhr seine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr. 5.

K. wünscht sich von uns Unterstützung und möglichst persönliche Begleitung bei seinem Prozess. Treffpunkt dort ist um 8.30 Uhr (Vormittag). Corona-bedingt gilt dort: 3G, FFP2-Maskenpflicht und Einlasskontrolle. Der Prozess ist öffentlich, wir wissen aber nicht, wie viele Personen wegen Corona zugelassen sind bzw. wie groß der Saal ist. Bitte meldet Euch deshalb über die Freundeskreis-Adresse bis Montag, 21. Februar, zurück, damit wir überblicken, ob alle teilnehmen können, die das wollen.

Leider bekommt hier nur Recht, wer für seinen Anwalt und den Prozess bezahlen kann. Allein diese Verhandlung kostet K. für seine Anwältin mindestens 500 Euro. Dazu kommt, dass von ihm verlangt wird, für die Beschaffung seiner Papiere nach Berlin zu fahren. Auch das kostet Geld, das K. aktuell nicht hat.

Wer deshalb irgendwie kann, sollte ihn mit einer Spende (ab 5 Euro) unterstützen. Überweist bitte Eure Spende auf das Konto von Solidarität International Freundeskreis Flüchtlingssolidarität mit Hinweis „Prozess K. am 23.2.“ IBAN: DE46 6005 0101 0008 4130 08. Sollte dabei mehr Geld eingehen als für den Prozess von K. benötigt, werden wir dieses Geld ausschließlich für vergleichbare Prozesse von Freunden ausgeben.

Mit Nigeria hat die deutsche Regierung ein Abschiebeabkommen geschlossen. Dabei interessiert nicht, dass sich das bevölkerungsreichste Land Afrikas im Krisen-Modus befindet. Es gibt zahllose Gewaltkonflikte und tiefe politische und ökonomische Spaltungen. Das Versprechen von Regierungschef Buhari nach seiner Wiederwahl, „die Sicherheitslage merklich zu verbessern, die Wirtschaft zu restrukturieren und die Korruption merklich einzudämmen“ ist völlig im Sande verlaufen. Vielmehr gibt es unzählige Opfer bei Auseinandersetzungen mit der IS-Abspaltung Boko Haram.