Solidaritätserklärung für Gabi Fechtner

Wir haben heute in der REBELL-AG in Erfurt das Pfingstjugendtreffen bekanntgemacht und die antikommunistischen Angriffe gegen dich, Gabi. Gegen die Angriffe protestieren wir und erklären unsere Solidarität mit dir! Die angebliche Meinungsfreiheit in Deutschland gilt wohl nicht, wenn man eine Kommunistin ist. Gleichzeitig dürfen Faschisten wie Björn Höcke von der AfD in Thüringen ihre braune Propaganda unter der Jugend verbreiten. Wir wollen deswegen in der Vorbereitung des Pfingstjugendtreffens Rassismus und Antikommunismus zum Thema machen. Das Pfingstjugendtreffen steht für internationale Solidarität!