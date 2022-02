Carletonville

Streikbeschluss bei Goldbergleuten in Südafrika

Bei einer Versammlung am Sonntag den 13. Februar 2022 in einem großen Stadion in Carletonville, etwa 80 Kilometer von Johannesburg entfernt, stimmten die Kollegen von vier Gewerkschaften (NUM, AMCU, UASA und Solidarity) für einen Streik für höheren Lohn.

Korrespondenz