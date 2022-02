ver.di ruft für heute und morgen Postbankfilialen zum Streik auf

In zwei Produktionsstätten von Tochterunternehmen des staatlichen Rüstungskonzerns Romarm in Cugir in der rumänischen Region Siebenbürger kommt es seit vergangenen Freitag zu Streiks und Protesten. In den Fabriken in Cugir werden neben der NATO-Munition unter anderem auch Jagdwaffen, automatische und halbautomatische Pistolen und Gewehre produziert. Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter gingen am Dienstag auf die Straße fordern höhere Löhne, nicht zuletzt wegen der deutlich steigenden Lebenshaltungskosten. Es geht auch um bessere Arbeitsbedingungen und die Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge durch das Unternehmen.