Vorwand für Fahndung gegen MLPD an Haaren herbeigezogen

Wenigstens die WAZ in Gelsenkirchen macht im Unterschied zu den allermeisten Medien in Deutschland auf den Vorgang aufmerksam: Europaweite Fahndung gegen drei Spitzenpolitiker der MLPD! Und die Öffentlichkeit soll nichts mitkriegen! Der Vorwand ist an den Haaren herbeigezogen: Wegen Treffen mit Vertretern kommunistischer Organisationen in anderen Ländern!??

Nach Sprachregelung unserer Geheimdienste und dem für diese verantwortliche Innenministerium sollen dies angeblich terroristische Vereinigungen sein. Nach der Begründung müssten die Geheimdienste statt dessen viele Angehörige der Bundesregierung und des diplomatischen Korps überwachen, die sich mit Vertretern des faschistischen Erdogan-Regimes oder von Saudi-Arabien usw. treffen. Und zwar mit ganz entgegengesetzten Beweggründen, wenn über Waffenverkäufe, Kredite und Grenzzäune gegen Flüchtlinge verhandelt wird usw. Genau gegen diese Praktiken positionieren sich die Repräsentanten der MLPD und nicht nur mit leeren anklagenden Phrasen über die „Verletzung der Menschenrechte".