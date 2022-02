Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld?

Da geht es nicht um die Finanzierung von extravaganten teuren Hobbys oder den dritten Urlaub im Jahr. Da geht es um die ganz alltäglichen Dinge, die man zum (Über)-Leben braucht und für die immer weniger Geld da ist.

Eine 5-köpfige syrische Familie bekam vor ein paar Tagen die Jahresabrechnung für Strom und Gas und muss 520 € nachbezahlen. Sie fragen sich, mit welchem Geld. Ein Nachbar, der jeden Tag über 50 km zu seinem Arbeitsplatz fährt, zahlt inzwischen monatlich 210 € allein für die Benzinkosten. Gerade Jugendliche und Auszubildende, die auf dem Dorf leben, leiden unter den extremen Spritpreisen und sagen „Autofahren wird zum Luxusgut.“ Ein Azubi aus dem Bergbau erzählt, dass er jetzt neben der Ausbildung einen Minijob im Supermarkt anfängt, weil er sich sonst keine eigene Wohnung und kein Auto leisten kann.

Die AfD hat die Frage des Spritpreises und dabei die Kritik an der CO 2 -Steuer zum zentralen Thema gemacht. Damit will sie bei Jugendlichen punkten, gerde auf dem Dorf. Keine Frage, die CO 2 -Steuer muss weg, weil sie die Krisenlasten auf die Massen abwälzt, statt dass Umweltschutz auf Kosten der Monopole durchgesetzt wird! Die AfD benutzt die Kritik an der CO 2 -Steuer, um demagogisch gegen jegliche Umweltschutzmaßnahmen zu wettern.