Wie kann ein umweltverträgliches Verkehrssystem verwirklicht werden?

Wir führen dazu in der Brunsviga in Braunschweig eine Präsenzveranstaltung durch und werden unter den derzeitigen Corona-Bedingungen die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten. Zusätzlich wird die Veranstaltung im Live-Stream übertragen.

Die neue Ampel-Regierung hat große Ansagen gemacht, in die nicht wenige ihre Hoffnungen setzen. Was steckt hinter der Nationalen Plattform: „Zukunft der Mobilität“? Was sind leere Versprechungen; was ist (nicht) vorgesehen? Wir werden sehen (und hören)!

Die Umweltgewerkschaft hat sich klar positioniert: Mit Steuergeschenken soll der internationale Konkurrenzkampf der Großkonzerne um die Weltmarktführerschaft finanziert werden, nicht aber die Verhinderung der drohende Umweltkatastrophe. So kann eine Verkehrs- und Energiewende nicht bewältigt werden. Eine drastische Einschränkung des Individualverkehrs oder ein kostenfreier ausreichender ÖPNV ist bisher nicht vorgesehen. Dürfen diejenigen zum Player erkoren werden, deren Profitgier für die derzeitige Zerstörung der natürlichen Umwelt des Menschen hauptverantwortlich sind? Wir brauchen eine Gesellschaftsveränderung ohne Profitsystem!

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet statt: Am Sonntag, den 20. Februar, um 13 Uhr, in der Karlstraße 35, Braunschweig, Kulturzentrum Brunsviga, Kleiner Saal. Der Raum ist mit Luftfiltern und Hand-Desinfektion ausgestattet. Folgende Regeln müssen verbindlich eingehalten werden: FFP2-Maske, geimpft, geboostert, negativer Schnelltest (2G+)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Damit niemand vor Ort abgewiesen werden muss, möchten wir alle Interessierten bitten, sich telefonisch oder per E-Mail mit ihrem Namen (Rückrufnummer) und Ort unter folgender Adresse Umweltgewerkschaft-bs@gmx.de oder der Telefonnummer: 0152–52384691 anzumelden.

Eure Teilnahme wird bestätigt. Wir informieren euch auf Wunsch über die Teilnahme an einer Online-Konferenz. Die technischen Voraussetzungen dafür sind: Ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder ein PC mit Internetzugang, Mikrofon, Kamera und Lautsprechern. Der Eintritt von 3 Euro kann vor Ort bar bezahlt, oder auf das Konto: DE26 2505 0000 0201 7519 06 unter dem Stichwort: „Veranstaltung“ überwiesen werden.