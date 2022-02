50.000 Beschäftigte im Gesundheitssektor streiken

In den laufenden Tarifverhandlungen zur Erhöhung der Gehälter für die 12.500 Beschäftigten bei der gesetzlichen Krankenkasse AOK ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in NRW zu einer regionalen Streikkundgebung in Düsseldorf auf. "Die Kolleginnen und Kollegen der AOKen in NRW sind wütend über das völlig unzureichende Angebot der Tarifgemeinschaft AOK (TGAOK). Es lässt jedwede Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten vermissen", so Tim Köhler, ver.di Sozialversicherung NRW. Bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen fordert ver.di eine Erhöhung von 5,9 Prozent, mindestens 200 Euro, für die Auszubildenden 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Tarifgemeinschaft AOK hat bisher lediglich eine einmalige Zahlung im März 2022 von 1.000 Euro für Tarifbeschäftigte und 400 Euro für Auszubildende angeboten. Erst ab Dezember 2022 soll es eine prozentuale Erhöhung der Vergütung um 1,7 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten geben. Die Streikkundgebung am 22. Februar findet vor der Zentrale der AOK Rheinland/Hamburg, Kasernenstraße 61, 40213 Düsseldorf in der Zeit von 11:00 bis 12:15 Uhr statt