Wegen der Corona-Lage, auch in der Klinik, dürfen derzeit höchstens vier Menschen hier zusammenkommen. Beim Abendbrot erzähle ich, dass es am 24. Februar in vielen Städten um 18 Uhr Kundgebungen und Proteste gibt. Das finden alle gut.

Eine Mitpatientin bringt unsere Stimmung so auf den Punkt: "Aber die Proteste müssen gegen alle Kriegstreiber sein! An der Ukraine haben doch alle und schon lange Interesse. Die USA und Deutschland sind keinen Deut besser als Putin!"