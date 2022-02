Bericht der Russischen Maoistischen Partei, Gruppe Tscheljabinsk

Antimilitaristische Aktion in Tscheljabinsk im Ural

Am 23. Februar gingen wir zu den linken Organisationen in Tscheljabinsk, um Blumen niederzulegen zum Gedenken an den Jahrestag der Gründung der Roten Armee der Arbeiter und Bauern.

Korrespondenz aus Russland