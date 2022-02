Arbeiter- und Volksbewaffnung?

Waffen in der Hand von Arbeitern – ein Graus für die Bourgeoisie!

Lenin hatte grundsätzlich darauf hingewiesen:

„Die Bewaffnung der Bourgeoisie gegen das Proletariat ist eine der größten, kardinalsten, wichtigsten Tatsachen der heutigen kapitalistischen Gesellschaft. Und angesichts dieser Tatsache will man den revolutionären Sozialdemokraten zumuten, sie sollen die ,Forderung' der ,Entwaffnung' aufstellen! Das wäre eine vollständige Preisgabe des Klassenkampfstandpunktes und jedes Gedankens an die Revolution. Wir sagen: Bewaffnung des Proletariats zum Zwecke, die Bourgeoisie zu besiegen, zu expropriieren und zu entwaffnen.“ (Lenin Werke, Band 23. S. 76)

Dass sich bewaffnete Arbeiter gegen jeden Angriff auf sie wehren, ist absolut gerechtfertigt! Es wäre dagegen grundsätzlich gegen die Interessen der Arbeiterklasse gerichtet, wenn die Arbeiter den reaktionären ukrainischen Präsidenten Selensky unterstützen würden, der auch ausruft: „Freiwillige an die Waffen“ und mit reaktionären bis faschistischen Kampfverbänden zusammen kämpft. Mit diesen Kräften darf es keine „nationale Einheit“ geben, die jetzt beschworen wird.

Im Sinne des proletarischen Internationalismus müssen die Arbeiter der Ukraine und Russlands gemeinsam gegen die Aggression des russischen Imperialismus und für die Niederlage der eigenen Regierung eintreten: "Die revolutionäre Klasse kann in einem reaktionären Krieg nicht anders als die Niederlage der eigenen Regierung wünschen, sie kann den Zusammenhang zwischen militärischen Mißerfolgen der Regierung und der Erleichterung ihrer Niederringung nicht übersehen. Nur ein Bourgeois, der in dem Glauben lebt daß der von den Regierungen angezettelte Krieg unweigerlich auch als ein Krieg der Regierungen enden werde, und der das auch wünscht, findet die Idee 'lächerlich' oder 'widersinnig', daß die Sozialisten aller kriegführenden Länder mit dem Wunsch nach der Niederlage aller ihrer 'eigenen' Regierungen auftreten sollen. Gerade ein solches Auftreten würde dagegen den geheimen Wünschen jedes klassenbewußten Arbeiters entsprechen und in der Linie unseres Handelns liegen, das auf Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg abzielt.“ (Lenin Werke, Bd. 21, S. 316)