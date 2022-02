Ausstellung über Boris Iofan

In Zhanaozen im südwestlichen Bezirk von Mangystau in Kasachstan hatten im Januar die großen Proteste gegen die Preissteigerungen bei Flüssiggas begonnen, die sich zu einer landesweiten Protestbewegung ausweiteten. Sie wurde blutig niedergeschlagen. Seit Anfang Februar kommt es jetzt erneut zu einer Streikwelle vor allem in der Öl- und Gasindustrie. Arbeiter bei Ozenmunaigas legten am 9.2. die Arbeit nieder, vergangene Woche weiteten sich die Streiks aus auf Beschäftigte des Transportunternehmens Kezbi-GmbH und die Öl-Arbeiter von Aktau, von den Öl-Feldern Kalamkas und Karazhanbas. Bei den Streiks geht es um Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Die Proteste haben sich auch auf Kommunen ausgeweitet, in denen Erwerbslose Arbeitsplätze einfordern.