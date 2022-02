Betriebsräte als Mitgestalter in den Betrieben?

Die Sorgen der Beschäftigten um ihre Zukunft greift auch die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, auf. „Unsere Kernforderung lautet: Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen müssen die strategische Ausrichtung der Unternehmen und Betriebe mitgestalten können.'“1 Betriebsräte als „Mitgestalter“, die die Konzernziele mittragen, sind auch den Vorständen lieber, als solche, die sich nur den Arbeiterinteressen verpflichtet sehen.

„Als Mitgestalter steigen (die Betriebsräte) auf in die Königsklasse der Mitbestimmung“2, heißt es in einem Buch, das von der IG-Metall-Führung angehenden und amtierenden Betriebsräten auf das Wärmste empfohlen wird. Und mal ehrlich: „Mitgestalten“ hört sich doch viel moderner und positiver an, als der vermeintlich verbiesterte Kampf gegen die Profitpläne der Geschäftsleitungen. Diesen dürfen Betriebsräte laut dem reaktionären Betriebsverfassungsgesetz nicht führen. Sie können und müssen ihn aber fördern und unterstützen.

Das Wundersame aber an der „Mitgestaltung“ ist, dass es sich angeblich um eine Win-Win-Situation für die Lohnabhängigen und das Kapital handelt. Die gewerkschaftsnahe Böckler-Stiftung hat nämlich herausgefunden, dass Betriebsräte (als Co-Manager) „zu mehr Produktivität, höheren Löhnen und steigenden Renditen“3 beitragen. Der hart geführte Kampf der Arbeiter für Verbesserungen ihrer Lage auf Kosten der Profite - ist er damit passé?

Mit der Propagierung der „Mitgestaltung“ von Betriebsräten bei strategischen Entscheidungen des Kapitals will die IG-Metall-Führung die wachsende Kritik am Mitbestimmungsbetrug und Co-Management aufgreifen und diesen neu aufpolieren. Doch es handelt sich nur um alten Wein in neuen Schläuchen, „weil es nur die 'eigenen' Monopole in ihrem Konkurrenzkampf unter der Flagge der Mitgestaltung … unterstützt.“4 Im Kern ist es der Versuch, die Arbeiter auf dem Weg zur Entfaltung der Arbeiteroffensive aufzuhalten.

Die MLPD dagegen vertritt: Wirkliche Mitbestimmung gibt es nur im Kampf der Arbeiter. Für strategische Veränderungen, mit einer Wirtschaft und Produktionsweise, die den Menschen dient und bei der die Produzenten das Sagen haben, muss die Arbeiterklasse sich auf revolutionärem Weg die Macht erobern.