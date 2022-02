Bewusstseinsbildung sehr bedeutsam

Bücher der MLPD geben wichtige Orientierung

In der aktuellen Situation, in der mitten in Europa ein ungerechter imperialistischer Krieg vom Zaun gebrochen wurde, ist die Friedensbwegung gefordert, und es kommt der Bewusstseinsildung und dem weltanschaulichen Kampf ausschlaggebende Bedeutung zu.

Rote Fahne