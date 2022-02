Bergarbeiterbewegung

„Der internationalen Arbeitereinheit kommt in diesen Tagen entscheidende Bedeutung zu“

„Der internationalen Arbeitereinheit kommt in diesen Tagen entscheidende Bedeutung zu“, schrieb Andreas Tadisyak, Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung (IMC) aktuell an Bergleute der Ukraine und in Russland.

Korrespondenz