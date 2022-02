Der Kampf um eine befreite Gesellschaft soll kriminalisiert werden

Wir meinen: Das geht so nicht, das ist total gemein gegenüber euch und der MLPD. Die spinnen doch, euch sowas zu unterstellen!Für sol che hinterhältigen, völlig unwahren Unterstellungen haben wir keinerlei Verständnis. Die reden vom Respekt vor dem politischen Gegner, fordern den für sich, aber sind nicht bereit, den zu geben. Die Methode ist, die schmeißen mit ganz viel Dreck und hoffen, irgendwas bleibt hängen. Aber hier geht es um mehr. Es geht darum, den Kampf um eine befreite Gesellschaft zu kriminalisieren. Diese Ungerechtigkeit muss unter der Bevölkerung verbreitet werden. Dafür sorgen wir in Horst und in unserem Umfeld.

Solidarische Grüße