Die kämpferische Bergarbeiterbewegung positioniert sich für Arbeitereinheit gegen Krieg

Ins Zentrum seines Einleitungsbeitrags rückte Christan Link, Sprecher des zentralen Koordinierungsausschuss von Kumpel für AUF, die kriegerische Aggression von Russland gegenüber der Ukraine. Das ist brandgefährlich und kann sich schnell zu einem Weltkrieg entwickeln, zumal die USA und EU die Zuspitzung mit ihrem Truppenaufmarsch und psychologischer Kriegsvorbereitung anheizen. Jetzt kommt es mehr denn je darauf an, die internationale Arbeitereinheit zu schmieden, gemeinsam den aktiven Widerstand und Proteste bis hin zu Streiks gegen den Krieg und für den Weltfrieden zu organisieren.

Vorgestellt wurden auch bedrückende Grüße von Bergarbeitern aus der Ukraine und die Arbeitersolidarität mit den Arbeitern der Ukraine betont.

Arbeiter mit den Bergarbeitern als Rückgrat sind kampferprobte Kraft

Die Losung von Karl Marx „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ ist das Gebot der Stunde! Die Arbeiter mit den Bergarbeitern der Welt als Rückgrat sind eine kampferprobte Kraft. Aktuell wurde gegen die Entlassung von 1080 Bergleuten in Griechenland ein Streikbeschluss gefasst, wozu das Treffen seine Solidarität erklärte. In der Ukraine standen Ende Dezember Kumpel für die Auszahlung der Löhne im harten Streik. Im Goldbergbau Südafrikas, ebenso wie in der Türkei kämpften Bergleute im Januar um höhere Löhne, um ihre Familien ernähren zu können. Im Süden Perus streikten im gleichen Zeitraum tausende Bergleute für Corona-gerechte Maßnahmen auf ihrer Zeche. In Serbien gibt es eine starke Umweltbewegung gegen geplante Lithium-Projekte des Bergbaukonzerns Rio Tinto. Einig waren sich alle im Saal: Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz bekommt größte Bedeutung! Das unterstrich anschaulich ein schriftlicher Beitrag von Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkonferenz.

Die Stärkung vorhandener und der Aufbau neuer örtlicher Kumpel-Gruppen ist gefordert.

Verschiedene örtliche Kumpelgruppen haben sich stabilisiert, treffen sich regelmäßig mit einem politischen Thema, wie „Giftmüll unter Tage“; „gegen Raubbau an Rohstoffen“, wie die geplante Erweiterung des Kiesabbaus am Niederrhein. Drei Gruppen haben bereits hohe Spendenziele für die 3. Bergarbeiterkonferenz festgelegt. Dazu gibt es schon erste tolle Initiativen wie eine Broschüre mit Gedichten eines Lünener Bergmanns oder kleine selbstgebastelte Loren aus Thüringen. Teilnehmer informierten über weitere Seiten der skandalösen Politik der Verbrannten Erde durch die RAG. So werden verseuchte Grundstücke für Wohnbebauung freigegeben, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der künftigen Bewohner. Die Kumpelgruppen wurden aufgerufen, solche Pläne an ihren Orten aufzudecken und den Widerstand gegen die Politik der verbrannten Erde zu organisieren.

Bergarbeiterhymne "Santa Barbara" beschließt das Treffen

Die Versammlung wählte eine mehrköpfige Leitung des Nationalen Vorbereitungskomitees. Es wurde die Anlage des Ferienparks Thüringer Wald in Truckenthal/Thüringen mit vielen Bildern vorgestellt als geeignet für die Durchführung der Bergarbeiterkonferenz und erwogen, den Auftakt in Dorndorf zu machen mit Eröffnungsveranstaltung und einer Demonstration in der Region. Das werden wir nun der Internationalen Bergarbeiterkoordination vorschlagen, die die Örtlichkeiten beschließen muss.

Zum Schluss wurde mit der Bergarbeiterhymne „Santa Barbara“ unterlegt mit einem Filmbeitrag über den Streik der asturischen Bergleute 2012 das erfolgreiche Treffen beschlossen.

Glück Auf!

Der internationalen Arbeitereinheit kommt in diesen Tagen entscheidende Bedeutung zu!