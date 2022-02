Die MLPD ist Stachel im Fleisch internationaler Monopole

Es ist schon ein starkes Stück vom Verfassungsschutz euch, die ihr jeden Tag couragiert für die Rechte der Arbeiter und Massen kämpft in die Nähe von Terrorismus zu rücken. Es zeigt aber gleichzeitig auf, dass der moderne Antikommunismus in einer tiefen Krise steckt, wenn er bereits zu solchen Maßnahmen greifen muss, und dass die MLPD Stachel im Fleisch der internationalen Monopole ist. Umso mehr freut es mich, auf der Website der Roten Fahne so viele Solidaritätserklärungen zu finden. Dem Verfassungsschutz sei eines gesagt: "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“.

Auch wenn Salvador Allende mit seiner illusorischen Vorstellung des Übergangs in den Sozialismus ohne Bruch mit der alten Ordnung daneben lag, hat er in seiner letzten Rede, bevor er Opfer der faschistischen Pinochet-Schergen wurde, jedoch kluge Worte gesprochen, die wir uns heute alle ins Gedächtnis rufen sollten: "Sie haben die Gewalt, sie können zur Sklaverei zurückkehren, aber man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns, es sind die Völker, die sie machen."

In diesem Sinne solidarische Grüße aus Österreich

Emilio Wurm

Hoch die internationale Solidarität