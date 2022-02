Stimme aus der Ukraine/KSRD

Dramatische Situation - Jeder Imperialismus bringt Leid und Tod

Heute schrieb ein Genosse der ICOR-Organisation "Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung in der Ukraine" (KSRD) an die MLPD: „Viele Menschen sind verängstigt und versuchen, die angegriffenen Städte und Regionen zu verlassen und in weiter entfernte Gebiete oder sogar ins Ausland zu ziehen.