Selbstgemalte Schilder "Kampf der Weltkriegsgefahr" und „Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression - ob von USA / Nato oder Russland" zogen die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf unsere Beiträge.

Ein ferner Bekannter trug die Erklärung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten VVN / BdA vor und bemerkte, dass er gut daran findet, dass die VVN den Einmarsch Russlands kritisiert. In den Beiträgen der MLPD wurden alle Imperialisten und auch die neue Ampelregierung kritisiert. Ein junger Mann hörte aufmerksam zu. Im Gespräch danach sagte er, er habe schon öfter die MLPD gewählt, uns aber noch nie gesehen. Seiner Meinung nach sei die ganze Politik eigentlich am Ende. Heute kommt er wieder zu unserer angemeldeten Kundgebung. Dort will er uns mitteilen, ob er bei der öffentlichen Studiengruppe zum Buch "Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" mitmachen will. Es war ein gelungener Auftakt im Kampf um den Weltfrieden, fanden alle Beteiligten.