Erste Berichte von Kundgebungen in Deutschland

Aus Duisburg wird berichtet:

Es war gut und richtig, dass heute Abend in der Duisburger Innenstadt die Kundgebung gegen jegliche imperialistische Einmischung stattgefunden hat. Sie wurde von der Montagsdemo, dem Internationalistischen Bündnis, MLPD und ATIK gemeinsam organisiert.

In den Gesprächen mit den Umstehenden wurde deutlich, dass viel Klärungsbedarf besteht. Am offenen Mikrofon wurde auch kontrovers diskutiert. Mehrere Zuhörer, die sich die Kundgebung bewusst anhörten fanden es „sehr gut, dass die Kundgebung stattfindet“, weil sie merkten, „dass mit der einseitigen Berichterstattung in den Medien irgend etwas nicht stimmen kann.“

Eine Mehrheitsmeindung war, „dass es keinen Krieg geben darf“. Darunter waren viele Jugendliche. Wieder andere meinten, dass es keinen Krieg geben wird. Syrische Zuhörer sagten: „Wir kommen aus einem Kriegsgebiet“. Eine junge Mutter gab auch ihre Telefonnummer, weil sie gegen den Krieg aktiv werden will. Das ist aber noch eine Minderheit.

Es ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig, um eine neue Friedensbewegung aufzubauen. Die meisten sind der Ansicht, „dass Geld die Welt regiert“, „dass das halt Kapitalismus ist“, „dass es um Erdöl und Erdgas geht“. Dass wir gegen jegliche imperialistische Einmischung aktiv werden müssen, das muss erst noch geklärt werden, genauso wie die Tatsache, dass die Bundesregierung die imperialistischen Interessen verwirklicht. So meinten nicht wenige, dass Putin der alleinige Kriegstreiber ist und dass die NATO „friedlich“ ist, weil sie keine Truppen in die Ukraine schickt und sie auch nicht in die NATO aufnehmen will.

Eine ältere Frau erklärte, dass die Ukraine erst in der sozialistischen Sowjetunion eigenständig werden konnte und dass sie „kein Fernsehen mehr guckt,“ weil ihr „die einseitige Berichterstattung auf den Keks geht.“ Eine Frau aus der Ukraine sagte, dass „die Menschen in der Ukraine sehr arm sind und keinen Krieg wollen.“ Sie meinte auch, dass „Putin keinen Krieg mit der Ukraine will“, stimmte aber zu, dass es um wichtige Rohstoffe geht, über die die Ukraine verfügt.

Ein junger Mann, der sich selbst als „lösungsorientiert“ beschrieb, fand es gut, dass die MLPD Schlussfolgerungen aus dem Verrat am Sozialismus gezogen hat. „Denn der Kapitalismus ist auch nicht so ganz das Wahre.“ Und er meinte. „Jetzt bin ich aber überrascht, dass sie es gut finden, dass die Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, dann will ich die Rote Fahne gerne lesen.“

Aus Halle an der Saale schreibt ein Korrespondent:

Auf dem Marktplatz in Halle an der Saale zeigte heute die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Flagge. Sie hatte die Initiative ergriffen und gemeinsam mit Mitgliedern und Freunden des Internationalistischen Bündnisses in Halle zu einer Friedenskundgebung unter der Losung: "Alle gemeinsam, außer Faschisten, gegen jede imperialistische Aggression!" aufgerufen. Und so waren Kolleginnen und Kollegen von ver.di, von der Umweltgewerkschaft, Vertreter und Freunde der MLPD, von der DKP Halle sowie vom Jugendverband REBELL gekommen. Und so beteiligten sich Menschen aus mindestens fünf verschiedenen Nationen an der Kundgebung. Es sprachen der Vertreter der MLPD in Halle, der Straßenbahnfahrer Frank Oettler, sowie ein Kollege aus Palästina.

Danach sprach und sang der Direktkandidat der Internationalistischen Liste / MLPD zur Bundestagswahl 2021, Adrian Mauson.

Viele Flugblätter der MLPD "Ukraine: Stoppt die gefährliche Kriegstreiberei ausgehend von den USA und der NATO! Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression - ob von USA / NATO oder Russland!" wurden verteilt. Frieden, Revolution und Sozialismus waren die Inhalte, die viele Menschen positiv bewegten.

Man war sich einig, aktiv nicht nur für eine neue kämpferische Friedensbewegung auch in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. Hunderte Hallenserinnen und Hallenser konnten heute erreicht werden.