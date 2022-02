Es ist eine Schande für die deutsche Regierung, die MLPD zu unterdrücken - eine demokratische Partei, die in der Arbeiterklasse und bei den Massen beliebt ist. Wahrscheinlich fühlte sich die herrschende Klasse durch die Popularität der MLPD bedroht, weil das schlecht für ihre Zukunft ist.

Ich wünsche den arbeitenden Menschen in Deutschland, dass sie kompromisslos kämpfen und ihre verfassungsmäßig garantierten demokratischen Rechte durchsetzen.

Ich rief MB Singh an und berichtete ihm von der Mail und rief auch den Leiter unseres Intellektuellenforums an und leitete die Mail an ihn weiter, damit er ebenfalls eine Pressemitteilung vorbereitet. Als ich mit ihm sprach, sagte er zu, eine Erklärung vorzubereiten, ich werde verfolgen, was passiert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch mehr Solidaritätserklärungen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen,

Man Bahadur Khattri, Ph. D.