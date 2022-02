Wenn Jugendverbände der Monopolparteien zu Protesten aufrufen...

Und ja, vor allem die Jugend muss für den Erhalt des Friedens auf die Straße und rebellieren. Aber gegen wen und wofür? In dem Aufruf heißt es: „Mit der gestrigen Anerkennung der Separaratistengebiete und der Ankündigung des Truppeneinmarsches in diese, hat Wladimir Putin den Weg der Eskalation unmissverständlich gewählt.“ Es ist absolut notwendig, das aggressive Vorgehen des neuimoperialistischen Russlands zu kritisieren. Der Aufruf enthält aber kein Wort der Kritik an den USA, der NATO, der EU und Bundesregierung. Und auch kein Wort der Kritik an der reaktionären Regierung der Ukraine - hier wäre auch Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung gefragt.Der Aufruf der Jugendverbände setzt am Wunsch nach einer friedlichen Zukunft an: „Frieden ist und bleibt das wertvollste Gut. Als junge Generation, die den kalten Krieg nicht selbst erlebt hat, ist es auch unsere Verantwortung, den Frieden in Europa zu wahren und Krieg zu verhindern.“

Aber eben diese Verantwortung verlangt es ja, sich konsequent gegen alle Imperialisten und Kriegstreiber zu wenden. Denn auf welche Forderungen läuft ein Protest hinaus, der sich nur gegen Russlands Vorgehen richtet? Auf Waffenlieferungen für die Ukraine, mehr NATO-Truppen in Osteuropa, Erhöhung der Rüstungsausgaben in Deutschland? Das ist kein Kampf gegen den Militarismus, das ist Zersetzungsarbeit am Friedensbewusstsein der Massen! Dieser Aufruf fördert nicht die notwendige Rebellion der Jugend, sondern ist im Gegenteil der Versuch, Aktionen auf der Straße zum Anhängsel der Politik der Ampel-Regierung zu machen.

Nur ein kurzer Blick zurück zeigt: Unter Schröder und Fischer führten SPD und Grüne die Bundeswehr in Jugoslawien in einen völkerrechtswidrigen Krieg. Sie stehen auch heute nicht auf der Seite der Friedensbewegung. Die Rebellion der Jugend muss sich konsequent gegen alle Imperialisten wenden und den Hauptstoß gegen die Bundesregierung richten!