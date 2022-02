104. Jahrestag der Gründung der Roten Armee

Gelsenkirchen: Ehrung der Rotarmisten am Gedenkstein auf dem Friedhof Horst-Süd

Zum heutigen 104. Gründungstag der Roten Armee habe ich eine Ehrung am Gedenkstein für die in Kriegsgefangenschaft umgekommenen Rotarmisten auf dem Friedhof Horst-Süd in Gelsenkirchen durchgeführt.

Korrespondenz