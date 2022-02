Gelungene Aktion „72 Ballons für 72 Arbeiter“

Am 19. Februar 1919 hatten Arbeiter das Bottroper Rathaus, in dem die Polizei-Hauptwache untergebracht war, erstürmt, nachdem die Rathauswache die Freilassung von dort inhaftierten Streiksprechern der Zechen Prosper I und II verweigert hatte. 72 Arbeiter kamen bei der Befreiungsaktion ums Leben. In der Stadthistorie wurde bisher immer nur der fünfzehn toten Rathausverteidiger gedacht.