Halle an der Saale

In Deutschland den Kriegstreibern von der Regierung bis zur AfD entgegentreten

Auch am Donnerstagabend, dem 24. Februar 2022, ging die MLPD in Halle wie in vielen anderen Städten in ganz Deutschland auf die Straße. Für den Erhalt des Weltfriedens sei es heute dringender denn je notwendig, gegen alle imperialistischen Aggressoren und Kriegstreiber weltweit vorzugehen.

Von Korrespondenz