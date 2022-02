Heute 18 Uhr: Signal gegen imperialistische Aggression und Weltkriegsgefahr

Jena

Auf der Arbeit war der Ukraine-Krieg heute Dauerthema. Viele Kolleginnen und Kollegen machen sich Sorgen. Ein Kollege fragte sarkastisch: „Na, hast du schon einen Einberufungsbefehl?“ Es war von einer ganzen Reihe von Kollegen Kritik an der Nato zu hören. Dass sich die MLPD sowohl gegen die Nato als Hauptkriegstreiber auf der Welt wie gegen den imperialistischen Krieg Putins richtet, fand Zustimmung. Eine Minderheit hatte sogar Verständnis für Putin. Ich vertrat, dass der russische Einmarsch und Bombardements nicht zu entschuldigen sind und habe eingeladen zu unserer Kundgebung in der Innenstadt. Dass es jetzt gerade auf uns Arbeiter und jeden friedliebenden Menschen ankommt und sich keiner raushalten kann, muss sich erst durchsetzen. Bei unserer Kundgebung in der Innenstadt blieben immer wieder einzelne Leute stehen, hörten zu, suchten das Gespräch. Aber auch heftige Reaktionen: „Geh doch nach Russland.“ Unsere Kundgebung stand im Kontrast zur Kundgebung auf der anderen Straßenseite. Schon am Tag zuvor hatten Linksjugend, Grüne Jugend, Jusos und Junge Union gemeinsam aufgerufen. Gestern wie heute war von diesen Kräften keine Kritik an der Nato und der Heuchelei der Bundesregierung zu hören. Es sprachen dort auch Menschen, die Angehörige in der Ukraine haben. Dem ukrainischen Volk gehört unser Mitgefühl und unsere Solidarität, aber das darf nicht der Türöffner sein, sich auf die Seite der NATO und der ukrainischen Regierung zu stellen. Der erste Weltkrieg wurde von Deutschland auch mit „Vaterlandsverteidigung“ begründet.

Nürnberg

In Nürnberg vor der Lorenzkirche hatten wir heute eine Protestaktion gegen den Ukraine-Krieg um 18 Uhr durchgeführt. Es waren ca. 30 Leute, die den Reden der MLPD zugehört haben, der eindeutig die imperialistische Aggression ob von USA/NATO oder Russland ablehnte. Es war genau richtig, in den Diskussionen mit den Umstehenden klar zu machen, dass wir gegen jede imperialistische Einmischung sind. Dabei verteilten wir die Erklärung des Zentralkomitee der MLPD und verkauften etliche Exemplare des Rote Fahne Magazins. In den Diskussionen gingen die Einschätzungen über Putin auseinander. Dass er kein Friedensfreund ist, war vielen klar. Vorherrschend war eine gewisse Angst, dass sich die Kriegsgefahr ausweitet und die Angst vor den Repressalien in der Ukraine selber. Mehrere Menschen sagten, dass sie Angst haben, um die Menschen dort. Eine Frau weinte, dass sie heute keinen Kontakt zu ihren Verwandten bekam. In Kiew müssen die Menschen in Bunkern übernachten oder in U-Bahn-Stationen. Der Protest gegen den Krieg muss jetzt erst richtig entwickelt werden, wir sagen, der Prostest muss breiter werden.

Kassel

Circa 90 Personen folgten dem Aufruf von Solidarität International Kassel zur Mahnwache gegen den Angriff auf die Ukraine. Unter anderem waren MLPD, Jugendverband Rebell, Freunde aus Belarus, Russland und der Ukraine, linksjugend solid und ROSA- International socialist feminists dabei. Zum Teil leidenschaftlich wurde über Frage diskutiert welche Rolle jeweils NATO und Russland spielen. Zum Teil wurde vertreten das Russland alleiniger Aggressor ist und man sich auf die Seite der NATO schlagen soll. Viele Redebeiträge räumten aber mit dieser Haltung auf und stellten die imperialistischen Ambitionen beider Mächte klar und das es allein die ArbeiterInnenklasse und breiten Massen sind mit denen wir uns solidarisieren müssen.