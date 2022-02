Internationale Stimmen gegen den Krieg und für die Solidarität mit den Massen in der Ukraine

CPI (ML) Red Star

Aus New Delhi schreiben die Freunde und Genossen der Kommunistischen Partei Indiens (ML) Red Star: "Die CPI(ML) Red Star fordert die sofortige Beendigung der Feindseligkeiten und die Aufnahme von Verhandlungen zur Beilegung der Streitigkeiten, da die Fortsetzung des Krieges auch nur für einen einzigen Tag das Elend der Weltbevölkerung verschlimmert. Gleichzeitig verurteilen wir die US-Imperialisten, die an solchen barbarischen Handlungen beteiligt sind. Sie sind in einem Rausch, die unrühmliche Niederlage zu überwinden, die sie bei den jüngsten Ereignissen in Afghanistan erlitten haben, indem sie die NATO dazu bringen, aggressiver gegen Russland zu werden, und indem sie den Konflikt um das Südchinesische Meer im Pazifik verschärfen, um ihre Drohungen gegen die chinesischen Imperialisten zu verstärken, die mit ihnen um die Weltherrschaft ringen. Die sich verschärfenden zwischenimperialistischen Widersprüche spiegeln die Verschärfung der Krise wider, in der sich das globale imperialistische System befindet. Beide Seiten versuchen, sie zu lösen, indem sie die Lasten auf die Massen abwälzen und Kriege führen, was einmal mehr beweist, dass Krieg und Ausbeutung so lange weitergehen, bis das imperialistische System selbst gestürzt wird und den Weg für sozialistische Fortschritte ebnet."

KN Ramachandran, Generalsekretär CPI(ML) Roter Stern, 25. Februar 2022

Partija Rada/ Ex-Jugoslawien

„Dies ist kein Konflikt im Interesse der großen Mehrheit des ukrainischen und des russischen Volkes“. Die Partei der Arbeit, Partija Rada aus Ex-Jugoslawien, ist Mitglied der ICOR. Sie ruft aktuell dazu auf, dass sich die Arbeiterklasse nicht spalten lässt. Sie hat schmerzliche Erfahrungen mit dem Krieg, nationalistischer Spaltung und NATO-Bombardement in den 1990er Jahren machen müssen. Sie schreiben: „Die globale kapitalistische Krise zwingt die imperialistischen Länder, die Welt erneut aufzuteilen, um ihre Einflusssphären zu erweitern. Unabhängig von den Ausreden, mit denen die Imperialisten ihre Verbrechen rechtfertigen, ist der militärische Konflikt in der Ukraine das Ergebnis einer sich verschärfenden Konkurrenz zwischen den beiden streitenden Lagern, die nicht mehr mit diplomatischen Mitteln und leeren Kompromissen gelöst werden kann. Während die reaktionäre Regierung der Ukraine die Rolle eines Lakaien der USA spielt, ist das ukrainische Volk gezwungen, die Hauptopfer des gegenwärtigen imperialistischen Konflikts zwischen den USA und ihren NATO-Verbündeten einerseits und Russland andererseits zu sein. ... Es ist klar, dass dies kein Konflikt im Interesse der großen Mehrheit des ukrainischen und des russischen Volkes ist, und insbesondere nicht im Interesse ihrer breitesten Schichten, die mit ihrem Blut und Leben den höchsten Preis zahlen werden. Klar ist auch, dass die Balkanstaaten bereits in einer solchen Abhängigkeitslage sind, dass sie jederzeit in neue Kriege gedrängt werden können. Deshalb ist es im Interesse aller Völker des Balkans, sich nicht diversen imperialistischen Bündnissen anzuschließen, um für die Interessen der Reichen in Kriegen zu sterben. ... Friedensappelle stoppen imperialistische Kriege nicht, aber die Schaffung einer Streitmacht, die globale Kolonisatoren und Schurken bekämpft, verändert den Charakter des Krieges, verschärft ihre Position als Plünderer und eröffnet die Perspektive auf Frieden und Einheit zwischen den Nationen.“ (Eigene Übersetzung) Quelle: http://partijarada.org/ustanimo-protiv-novog-rata/

Sozialistische Partei Bangladeshs verurteilt Russland und NATO

Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Bangladeschs (SPB), Khalequzzman, verurteilte am Freitag in einer Erklärung die russische Invasion in der Ukraine. Er sagte, Russland habe einen Angriff auf die Ukraine gestartet, der vor kurzem befürchtet worden sei, weil Russland zuvor zwei von Russland kontrollierte Gebiete der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt habe. Sowohl der russische Seite als auch der US-Imperialismus müssen gleichermaßen die Verantwortung für die Verluste an Menschenleben, die Beschädigung von Eigentum und die globale Wirtschaftskrise, die der Krieg verursachen wird, tragen, sagte er in der Erklärung. Die US-imperialistischen Invasionsbestrebungen durch die Erweiterung der NATO, die Verschwörung und der russische Angriff spiegeln das gleiche Wesen der beiden Länder wider. Abgesehen davon, dass dieses Ereignis ein Beispiel für die Ausplünderung der Welt durch ihre Aufteilung und Kontrolle ist, hat es einmal mehr die Überlegenheit des Sozialismus bewiesen, bemerkte er. Als Russland eine sozialistische Union der Sowjets war, wurde den osteuropäischen Staaten, einschließlich der Ukraine, die an Russland angrenzten, das Recht eingeräumt, ihre Beziehungen zur Sowjetunion abzubrechen, aber sie wollten ihre Beziehungen damals nicht abbrechen. Vielmehr wollten sie mit der Sowjetunion vereinigt werden, stellte er fest. Kein kapitalistisch-imperialistisches Land auf der Welt kann jemals diese Art von demokratischen Werten fördern. In der Erklärung sagte Khalequzzaman, dass Amerika von der Krise zwischen Russland und der Ukraine profitiere, indem es Waffen und Munition im Wert von 150 Milliarden Dollar verkaufe, während Russland seinen Nutzen aus dem Verkauf von Öl zu höheren Preisen ziehe, während die Ukraine und die Menschen in der Welt Verluste hinnehmen müssten. Er zitierte Lenin, der sagte, dass, solange der Imperialismus andauere, die Möglichkeit eines Krieges bestehen werde. Daher müssen die Arbeiter, Bauern und werktätigen Massen der Welt eine militante Friedensbewegung gegen die imperialistische Invasion und Aggression führen, um Kriege zu beenden, sagte er. In der Erklärung forderte Khalequzzaman die friedliebenden Menschen in der Welt auf, ihre Stimme gegen imperialistische Kriege und Aggressionen zu erheben.





Weitere Stimmen von ICOR-Parteien sukzessive auf der ICOR-Webseite