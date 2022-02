Ihr habt unsere volle Solidarität

Mit diesen Behauptungen sollen Vorbehalte geschürt, das Vertrauen der Menschen in Euch erschüttert werden.

Auch unsere Freunde und Genossen in den Philippinen, erhalten oft Morddrohungen, stehen auf sogenannten Terrorlisten, werden des illegalen Waffenbesitzes beschuldigt und dann jahrelang weggesperrt oder auf der Straße von „Unbekannten“ ermordet. Aber sie lassen sich von ihrem Kampf nicht abbringen! Der Gründungsvorsitzende der Kommunistischen Partei der Philippinen, Jose Maria Sison, lebt im Asyl in den Niederlanden, kann wegen ähnlichen Beschuldigungen seit über 30 Jahren nicht mehr in seine Heimat zurückkehren und auch die Niederlande nicht verlassen.

In all den Jahren haben wir oft gemeinsam praktische Solidarität mit den unterdrückten philippinischen Genossen gelebt und unterstützt. Wir haben dieses antikommunistische Vorgehen gegen Euch unter unseren Mitgliedern und in den Philippinen bekannt gemacht. Wir fordern von der Regierung und den deutschen Gerichten die komplette Rehabilitierung und Rücknahme aller Beschuldigungen gegen Euch!

Wir wünschen Euch viel Kraft und versichern Euch unsere volle Solidarität!

Rosi Kessler, Dagmar Eberhard

Einstimmig vom Vorstand der Deutsch-Philippinischen Freunde e.V. am 20.2.22 verabschiedet.