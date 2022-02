Mit dabei war die MLPD, der Jugendverband REBELL, die Umweltgewerkschaft, Solidarität International, Montagsdemobewegung und der Frauenverband Courage. Ich vom REBELL habe an der Kundgebung auch teilgenommen.

In meinem Redebeitrag habe ich gesagt: ,,Jetzt ist es nicht mehr das Russland, das den 2. Weltkrieg beendet hatte, sondern das einen Krieg auslöst. Das glückliche und kämpferische Russland der sozialistischen Zeiten ist die Vergangenheit und die Perspektive für die Zukunft, für den Frieden der Welt. Es hat mich beeindruckt, wie viele Menschen und auch unpolitische Menschen Beiträge über die Ukraine teilten und sich mit dem Volk dort solidarisieren. Ich und viele machen sich Sorgen, weil ein dritter Weltkrieg droht. Es zeigt sich aber durch die Erfahrungen der Novemberrevolution von 1918, dass ein Krieg beendet werden kann, dafür muss man sich im REBELL oder in der MLPD organisieren und dagegen kämpfen. Daher organisiert euch!‘‘

Was ich aber vergessen habe zu erwähnen in meinen Redebeitrag, dass das russische Militär nach ukrainischen Angaben die Kontrolle über das stillgelegte Atomkraftwerk ,,W. I. Lenin‘‘ in Prypjat, 18 km nordwestlich von Tschernobyl, übernommen habe. Putin rechtfertigt seine Tat, indem er behauptet, ,,dass es bereits Berichte gab, die Ukraine wolle ihre eigenen Atomwaffen herstellen. Das ist keine leere Prahlerei‘‘. Es sei unklar, in welchem Zustand die Anlage sei und es droht vielleicht erneut eine Katastrophe in Tschernobyl, nach dem Super-Gau vom 26. April 1986 im Kernreaktor Nummer 4 Typ RMBK – 1000 wegen einer Kernschmelze und Explosion des Reaktorkerns. Zwischendurch wurde der Reaktor durch ein neuen, zweiten Sarkophag bedeckt, um die radioaktiven Strahlungen zu vermeiden.

Trotz trauriger Ereignisse in der Ukraine konnten wir jedoch eine Menge Spenden sammeln, REBELL-Magazine verkaufen und mit Menschen über die Situation sprechen.

Am Abend sah ich nochmal die Nachrichten an und hatte Emotionen, als ich in den Berichten sah, wie Jugendliche unglücklich sind, mit ihren Eltern versuchen zu fliehen und sich in Bunker oder in U-Bahnstationen zu schützen. Wir wollen gemeinsam glückliche Tage erleben, wir wollen gemeinsam kämpfen für den Frieden unabhängig vom Kapital. Dafür muss der Kapitalismus revolutionär überwunden werden. Es geht nicht nur um Putin und ein paar verrückte Politiker von der Nato. Es geht um Monopole, Waffenindustrie und Kapitalisten, die das Kapital in der Ukraine durch Krieg vernichten wollen und dort die Macht übernehmen wollen. Daher an alle Jugend der Welt, die glückliche Tage und Frieden wollen, wir müssen uns vereinigen und gemeinsam kämpfen wie in der Novemberrevolution, die den Krieg beenden konnte.

Hoch die internationale Solidarität!