Kururlaub: "Last minute - reif für die Insel?"

Hier ist (fast) alles möglich, mit Anregungen für die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit: Die Gelegenheit zum Fasten oder Intervallfasten unter ärztlicher Anleitung; gemeinsamer Austausch über Gesundheitsfragen, was wir selbst tun können, welche gesellschaftlichen und Umweltfaktoren eine Rolle spielen, was eine gesunde Ernährung beitragen kann usw. Das verbinden wir mit gemeinsamen Unternehmungen, Sport, Entspannung, Massagen, Sauna und Kultur - also Genuss und Erholung pur.

Preise für die Woche:

Einzelzimmer: Fasten 523 Euro, Intervallfasten 627 Euro, Vollverpflegung 675 Euro.

Doppelzimmer pro Person: Fasten 443 Euro, Intervallfasten 547 Euro, Vollverpflegung 595 Euro.

Darin enthalten sind außer der Verpflegung Bettwäsche, Handtücher, "Fastenhilfen" und Saunanutzung.

Anmeldung bei:

Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6

17214 Alt Schwerin

039932-82700

info@ferienpark-plauersee.de"