Mit dem schönen bunten Flyer die Rotfüchse vorstellen!

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, heute wollen wir Euch und Ihnen die ROTFÜCHSE vorstellen. Die Rotfüchse sind die Kinderorganisation der MLPD im Jugendverband REBELL. Es gibt sie in über 23 Städten in ganz Deutschland. Mädchen und Jungs zwischen sechs und zwölf Jahren, Kinder deutscher und ausländischer Herkunft halten bei den Rotfüchsen fest zusammen. Sie treffen sich örtlich, in der Regel einmal die Woche. Sie sind gemeinsam aktiv und machen ein tolles und vielseitiges Programm mit wechselnden Themen. Die Treffen werden von Jugendlichen des REBELL durchgeführt.

Bei den Rotfüchsen lernen Kinder Eigenschaften, die man fürs ganze Leben braucht: Geschicklichkeit, Ausdauer, Freundschaft im Wettkampf, den eigenen Kopf anzustrengen, internationale Solidarität, Zusammenhalt, usw. Mach mit!

Unser Programm umfasst Musik, Spiel, Sport, Experimente, Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Bauen z.B. um den Stadtteil zu verschönern, die Natur kennen und pflegen zu lernen und vieles mehr. Dabei übernehmen die Kinder Schritt für Schritt Aufgaben und Verantwortung als Rotfuchsleiter, Sportfuchs, Kassierer, Ernährungsfuchs oder Rotfuchsreporter. Viele Rotfuchsgruppen beteiligen sich auch an unseren Nikolausfeiern und Sommercamps, dem internationalen Kampftag der Arbeiter am 1. Mai, dem internationalen Weltfrauentag und dem Antikriegstag. Dabei lernen die Kinder

von Vorbildern: von mutigen Arbeitern, Powerfrauen und Jugendlichen, die sich genauso wie die Rotfüchse für die Zukunft einsetzen.

Der „Verfassungsschutz“ und bürgerliche Politiker „warnen“, Kinder sollen aus der Politik rausgehalten werden. Aber schon in Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Kriege und Umweltzerstörung bedrohen unsere Zukunft. Kinder sind weltweit Opfer dieser Verhältnisse. Also sind sie auch nicht zu klein, die Welt zu verstehen und sich für ihre Zukunft einzusetzen.

Einmal im Quartal laden wir zum Elternnachmittag ein. Da können wir uns austauschen, uns besser kennenlernen und es wird vorgestellt, was die Rotfüchse machen.

Hier gibt es den Rotfuchs-Flyer in voller Länge zum Download