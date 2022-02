Nächste Runde im Prozess von Stefan Engel gegen die Commerzbank

Im letzten Verhandlungstermin am 26. August vorigen Jahres hatte sich der Anwalt der Commerzbank angesichts der sich für ihn abzeichnenden Niederlage in die Säumnis geflüchtet und keinen Antrag gestellt. Das Versäumnisurteil des Gerichts gegen die Commerzbank war das 1:0 für die Kläger. Zwischenzeitlich hat die Commerzbank dagegen Einspruch eingelegt, über den jetzt verhandelt wird.

Die Commerzbank verweigert weiterhin jegliche Angaben zu den Gründen bzw. Motiven ihrer Kontokündigung. „Keine Bank wirft aber Kunden grundlos einfach nach Lust und Laune raus“, so Rechtsanwalt Frank Stierlin aus der Kanzlei Meister & Partner. „Da es zu keiner Zeit Kontopfändungen, Überziehungen oder sonstige Probleme mit der Kontoführung gab, ist offensichtlich, dass die Kündigung politisch motiviert ist. Ich sehe einen klaren Zusammenhang zur monatelangen verdeckten Fahndung gegen Stefan Engel im gesamten Schengen-Raum. Das Bundesamt für Verfassungsschutz musste inzwischen ja zugeben, dass diese Fahndung – ebenso wie die Fahndungen gegen die Parteivorsitzende Gabi Fechtner und die Internationalismus-Verantwortliche und ICOR-Hauptkoordinatorin Monika Gärtner-Engel – von ihm veranlasst wurde. Es spricht alles dafür, dass dieser auch Herrn Engels Konto ausspionieren ließ und bei der Commerzbank Auskunft über Kontostand, Kontobewegungen etc. eingeholt hat. Es ist in Deutschland aber aus gutem Grund verboten1, Privatkonten wegen Geheimdienstanfragen oder gar auf Druck des Geheimdienstes zu kündigen. Wir haben die Commerzbank im Prozess damit konfrontiert und es spricht Bände, dass sie das bis heute nicht bestritten hat.“

Die Kläger bestehen darauf, das Konto weiterzuführen, und auf ihrer vollständigen Rehabilitierung. „Eine solche undemokratische und antikommunistische Willkür darf nicht Schule machen“, so Anwalt Stierlin.

Die öffentliche Verhandlung beginnt um 14:00 Uhr und findet in Saal N 205 statt. Um 13:00 Uhr wird vor dem Gerichtsgebäude Zweigertstraße 52 in Essen eine Kundgebung stattfinden.